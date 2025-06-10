Удар по Харкову 7 червня: під завалами можуть залишатися ще п’ятеро людей
-
- Альона Коханчук
-
•
-
9:29, 10 червня, 2025
-
У Харкові збільшилась кількість загиблих внаслідок удару, який російські війська завдали 7 червня — під завалами на підприємстві знайшли ще одне тіло. Таким чином, ця атака вже забрала життя чотирьох людей.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на підприємстві, що зазнало обстрілу 7 червня, виявлено тіло людини. Зараз триває процес його деблокування», — зазначив він.
За словами Ігора Терехова, роботи тривають цілодобово, адже під завалами можуть перебувати ще 5 людей.
Нагадаємо, що вночі 7 червня російські війська нанесли масований удар по Харкову з дронів-камікадзе, керованих авіабомб та ракет.
Останні новини про: Харків