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Удар по Харкову 7 червня: під завалами можуть залишатися ще п’ятеро людей

Внаслідок удару по Харкову 7 червня постраждали 17 людей. Фото: Харківська ОВАВнаслідок удару по Харкову 7 червня постраждали 17 людей. Фото: Харківська ОВА

У Харкові збільшилась кількість загиблих внаслідок удару, який російські війська завдали 7 червня — під завалами на підприємстві знайшли ще одне тіло. Таким чином, ця атака вже забрала життя чотирьох людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на підприємстві, що зазнало обстрілу 7 червня, виявлено тіло людини. Зараз триває процес його деблокування», — зазначив він.

За словами Ігора Терехова, роботи тривають цілодобово, адже під завалами можуть перебувати ще 5 людей.

Нагадаємо, що вночі 7 червня російські війська нанесли масований удар по Харкову з дронів-камікадзе, керованих авіабомб та ракет. 

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