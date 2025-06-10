Ворожий дрон атакував енергооб'єкт у Сумській області: понад 20 тисяч людей без світла

Ворожий дрон атакував енергооб'єкт у Сумській області. Ілюстративне фото: УНІАН

У понеділок, 9 червня, російські війська атакували FPV-дроном енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, внаслідок удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах Шосткинського району. Об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення.

За минулу добу російські війська здійснили близько 90 обстрілів по Сумській області, внаслідок чого постраждали десять мирних мешканців. Як повідомив Олег Григоров, найбільше постраждала Недригайлівська громада — там поранення отримали семеро людей. Ще троє були травмовані в Есманьській громаді. Серед постраждалих — вагітна жінка. Її прооперували, її стан стабільний, і, за словами голови ОВА, загрози для життя дитини немає.

Нагадаємо, що енергетична компанія ДТЕК отримала близько 3 мільярдів гривень кредиту від українських банків для будівництва великого комплексу зі зберігання енергії.