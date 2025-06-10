  • вівторок

    10 червня, 2025

  • 24.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 10 червня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 24.6° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Ворожий дрон атакував енергооб'єкт у Сумській області: понад 20 тисяч людей без світла

Ворожий дрон атакував енергооб'єкт у Сумській області. Ілюстративне фото: УНІАНВорожий дрон атакував енергооб'єкт у Сумській області. Ілюстративне фото: УНІАН

У понеділок, 9 червня, російські війська атакували FPV-дроном енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, внаслідок удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах Шосткинського району. Об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення.

За минулу добу російські війська здійснили близько 90 обстрілів по Сумській області, внаслідок чого постраждали десять мирних мешканців. Як повідомив Олег Григоров, найбільше постраждала Недригайлівська громада — там поранення отримали семеро людей. Ще троє були травмовані в Есманьській громаді. Серед постраждалих — вагітна жінка. Її прооперували, її стан стабільний, і, за словами голови ОВА, загрози для життя дитини немає.

Нагадаємо, що енергетична компанія ДТЕК отримала близько 3 мільярдів гривень кредиту від українських банків для будівництва великого комплексу зі зберігання енергії.

Останні новини про: Енергетика

На «зелену» енергію понад ₴500 млн: у Миколаєві планують збудувати вітрову електростанцію
На Миколаївщині планують побудувати новий вітропарк на 350 МВт
У Миколаївському районі збудують сонячну електростанцію потужністю 2,4 МВт
Реклама

Читайте також:

новини

Депутати Миколаївської міськради звернуться до ВР через законопроєкт, що може скоротити мережу ліцеїв

Аліна Квітко
новини

Новорічну гірлянду на Соборній в Миколаєві приберуть — постраждала після прильоту майже три роки тому

Аліна Квітко
новини

Журналісти перевірили, чи забезпечені укриттями одеські пляжі

Юлія Бойченко
новини

Водоканал планує повністю оновити мережі у Корабельному районі Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

Аліна Квітко

Останні новини про: Енергетика

У Миколаївському районі збудують сонячну електростанцію потужністю 2,4 МВт
На Миколаївщині планують побудувати новий вітропарк на 350 МВт
На «зелену» енергію понад ₴500 млн: у Миколаєві планують збудувати вітрову електростанцію

Російські дрони вдарили по Одесі: загинули двоє людей, зруйновані лікарня й житлові будинки

На фронті загинув миколаївець Микита Козубенко: майстер спорту, тренер зі стрибків у воду

8 годин тому

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Світлана Іванченко

Головне сьогодні