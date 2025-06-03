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ДТЕК планує побудувати потужний комплекс зберігання енергії за ₴3 млрд

ДТЕК планує збудувати один із найпотужніших комплексів зберігання енергії. Фото: ДТЕКДТЕК планує збудувати один із найпотужніших комплексів зберігання енергії. Фото: ДТЕК

Енергетична компанія ДТЕК отримала близько 3 мільярдів гривень кредиту від українських банків для будівництва великого комплексу зі зберігання енергії.

У компанії зазначили, що це найбільша внутрішня позика в історії компанії.

Проєкт передбачає встановлення п’яти енергетичних установок загальною потужністю 180 МВт. Загалом компанія планує збудувати шість таких установок у різних регіонах України, що забезпечать потужність до 200 МВт.

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, мета проєкту — не просто відновлення, а створення нової, надійної енергосистеми, яка стане основою для розвитку економіки.

Очікується, що енергоустановки зможуть забезпечити електрикою до 600 тисяч українських домогосподарств. Завершити будівництво планують у 2025 році.

Раніше повідомлялося, що в Україні побудують першу в країні цифрову підстанцію. Для цього ДТЕК залучив грант у розмірі 11 млн євро від уряду Франції на будівництво першої в країні цифрової підстанції в партнерстві з міжнародною компанією з виробництва енергообладнання GE Vernova.

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