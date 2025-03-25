В Україні планують побудувати першу цифрову підстанцію за підтримки Франції

В Україні побудують першу в країні цифрову підстанцію. Фото: ДТЕК

В Україні побудують першу в країні цифрову підстанцію. Для цього ДТЕК залучив грант у розмірі 11 млн євро від уряду Франції на будівництво першої в країні цифрової підстанції в партнерстві з міжнародною компанією з виробництва енергообладнання GE Vernova.

Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що загальна вартість проєкту становитиме 15 мільйонів євро, з яких 4 мільйони — власні інвестиції ДТЕК. Будівництво нової підстанції забезпечить електроенергією понад 65 тисяч домогосподарств і підприємств в одному з регіонів України, що постраждав від війни. З міркувань безпеки точне місце розташування не розголошується.

За реалізацію проєкту відповідає ДТЕК Мережі. GE Vernova Grid Solutions SAS надасть обладнання та цифрові рішення для моніторингу і діагностики мережі в реальному часі. Це дозволить підвищити надійність енергопостачання і знизити технічні втрати.

Будівництво стартує у третьому кварталі 2025 року. Об’єкт стане частиною масштабного проєкту ДТЕК із модернізації розподільчих мереж на основі технологій Smart Grid — «Мережі майбутнього».

У ДТЕК підкреслили, що цифрова підстанція — один із 19 енергетичних інфраструктурних проєктів, які Франція фінансує в межах «Фонду для України» на 200 млн євро.

Раніше повідомлялося, що енергетична компанія ДТЕК інвестує 450 мільйонів євро в будівництво другої черги Тилігульської вітроелектростанції, що на Миколаївщині.