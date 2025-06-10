В Австрії підліток у школі вчинив стрілянину: загинули вчителі та учні

Наслідки стрілянини у Граці. Фото: APA

Вранці 10 червня в австрійському місті Грац сталася стрілянина у федеральній гімназії BORG, розташованій неподалік центрального вокзалу. Станом на ранок, за підтвердженими даними, внаслідок стрілянини загинули щонайменше 11 людей.

Про це повідомляють BILD, Аustria-Тoday.

Близько 10-ї ранку колишній учень цього навчального закладу увійшов до будівлі зі зброєю в руках і почав стріляти по класах. За словами очевидців, пролунало щонайменше 20 пострілів.

Серед жертв — четверо дівчат із 5-го класу, троє учнів 8-го класу, а також ще одна учениця, яка була застрелена за межами будівлі школи. Ще кілька людей, зокрема учні та викладачі, дістали важкі поранення. Всіх постраждалих госпіталізовано, за їхні життя борються лікарі.

Коли на місце прибув спецпідрозділ Cobra, стрілець покінчив із собою у шкільному туалеті. За інформацією австрійських ЗМІ, нападником був підліток, який раніше навчався у цій школі та нібито неодноразово зазнавав булінгу. Поліція цю інформацію поки що офіційно не підтверджує.

Мотиви стрілянини залишаються невідомими, слідство триває. Будівлю школи евакуювали, район навколо повністю перекрито. На місці працюють поліція, медики та рятувальники. Влада закликає громадян не наближатися до зони події й не заважати розслідуванню.

Для постраждалих, їхніх родин та всіх, хто був у школі в момент трагедії, організовують психологічну допомогу. Очікується заява від уряду Австрії найближчим часом.

Раніше: у Миколаєві затримали 38-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у стрілянині біля магазину по проспекту Героїв України.