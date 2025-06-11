Сили ППО знищили чотири «Шахеди» над Миколаївщиною
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- Марія Хаміцевич
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8:13, 11 червня, 2025
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Уночі 11 червня над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони знищили чотири ударні безпілотники «Shahed 131/136».
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Учора, 10 червня, о 16:02 воросіяни атакували FPV-дроном територію Куцурубської громади. Вранці, 11 червня, о 05:38 громаду обстріляли з артилерії.
Також уночі, 11 червня, о 00:47 FPV-дроном атакували акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що 9 червня російські війська здійснили серію атак по території Миколаївської області. Під удар також потрапили Куцурубська та Очаківська громади.
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