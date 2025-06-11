  • середа

    11 червня, 2025

  • 24°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 11 червня , 2025 середа

  • Миколаїв • 24° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сили ППО знищили чотири «Шахеди» над Миколаївщиною

Російський дрон. Фото з РixabayРосійський дрон. Фото з Рixabay

Уночі 11 червня над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони знищили чотири ударні безпілотники «Shahed 131/136».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Учора, 10 червня, о 16:02 воросіяни атакували FPV-дроном територію Куцурубської громади. Вранці, 11 червня, о 05:38 громаду обстріляли з артилерії.

Також уночі, 11 червня, о 00:47 FPV-дроном атакували акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 9 червня російські війська здійснили серію атак по території Миколаївської області. Під удар також потрапили Куцурубська та Очаківська громади.

Останні новини про: Війна в Україні

В Україні більшість церков втратили право бронювати священників від мобілізації
Нічна атака на Харків: двоє загиблих і десятки поранених, серед них діти
Росія обстріляла 27 населених пунктів Херсонщини, є поранені
Реклама

Читайте також:

новини

Експерти підрахували вартість енергомодернізації багатоповерхівки в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Депутати Миколаївської міськради звернуться до ВР через законопроєкт, що може скоротити мережу ліцеїв

Аліна Квітко
новини

Новорічну гірлянду на Соборній в Миколаєві приберуть — постраждала після прильоту майже три роки тому

Аліна Квітко
новини

Журналісти перевірили, чи забезпечені укриттями одеські пляжі

Юлія Бойченко
новини

Водоканал планує повністю оновити мережі у Корабельному районі Миколаєва

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Росія обстріляла 27 населених пунктів Херсонщини, є поранені
Нічна атака на Харків: двоє загиблих і десятки поранених, серед них діти
В Україні більшість церков втратили право бронювати священників від мобілізації

На Миколаївщині аварійне відключення електроенергії: світла не було по всій області

Аліса Мелік-Адамян

В Україні більшість церков втратили право бронювати священників від мобілізації

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси