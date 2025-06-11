Сили ППО знищили чотири «Шахеди» над Миколаївщиною

Російський дрон. Фото з Рixabay

Уночі 11 червня над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони знищили чотири ударні безпілотники «Shahed 131/136».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Учора, 10 червня, о 16:02 воросіяни атакували FPV-дроном територію Куцурубської громади. Вранці, 11 червня, о 05:38 громаду обстріляли з артилерії.

Також уночі, 11 червня, о 00:47 FPV-дроном атакували акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 9 червня російські війська здійснили серію атак по території Миколаївської області. Під удар також потрапили Куцурубська та Очаківська громади.