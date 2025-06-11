На Миколаївщині аварійне відключення електроенергії: світла не було по всій області

Зранку по всій території Миколаївської області зникло світло.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, електроенергії немає через аварійну ситуацію.

Як зазначають миколаївці, світло зникло близько 10-ї години по всіх районах міста. Також пізніше повідомили про те, що без електроенергії лишились і жителі області.

За словами влади, в енергомережі сталась системна аварія.

Станом на 10:25 світло по Миколаєву почало зʼявлятись.

Нагадаємо, уночі 11 червня над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони знищили чотири ударні безпілотники «Shahed 131/136».