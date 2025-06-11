На Миколаївщині аварійне відключення електроенергії: світла не було по всій області
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- Аліса Мелік-Адамян
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10:20, 11 червня, 2025
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Зранку по всій території Миколаївської області зникло світло.
Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, електроенергії немає через аварійну ситуацію.
Як зазначають миколаївці, світло зникло близько 10-ї години по всіх районах міста. Також пізніше повідомили про те, що без електроенергії лишились і жителі області.
За словами влади, в енергомережі сталась системна аварія.
Станом на 10:25 світло по Миколаєву почало зʼявлятись.
Нагадаємо, уночі 11 червня над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони знищили чотири ударні безпілотники «Shahed 131/136».
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