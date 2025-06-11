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На Львівщині девʼятикласник вистрілив у класі з пневматичної зброї: поліція розслідує інцидент

На Львівщині девʼятикласник вистрілив у класі з пневматичної зброї. Скриншот з відеоНа Львівщині девʼятикласник вистрілив у класі з пневматичної зброї. Скриншот з відео

У соцмережах з’явилося відео, на якому школяр стріляє з пневматичної зброї у класі. Інцидентом вже займаються правоохоронці.

Про це повідомила поліція Львівської області.

За словами правоохоронців, відео зʼявилося 11 червня. На ньому видно, як учень у класі стріляє з невідомого пристрою у бік свого однокласника. Поліцейські встановили навчальний заклад і трьох учасників події — учнів 9 класу.

З’ясувалося, що один зі школярів приніс до школи пневматичну зброю для стрільби металевими кульками, який належить його батькові. За попередньою домовленістю він здійснив постріл у сторону свого товариша. На щастя, ніхто не постраждав.

Наразі триває перевірка. Поліція вирішує питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Нагадаємо, що вранці 10 червня в австрійському місті Грац сталася стрілянина у федеральній гімназії BORG, розташованій неподалік центрального вокзалу. Станом на ранок, за підтвердженими даними, внаслідок стрілянини загинули щонайменше 11 людей.

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