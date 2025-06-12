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Обстріли Миколаївщини: пошкоджені будинки, магазин і авто

Наслідки російської атаки по Миколаєву. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки російської атаки по Миколаєву. Архівне фото: «МикВісті»

Учора, 11 червня, російська армія п’ять разів атакувала область дронами FPV і обстрілювала з артилерії Куцурубську громаду.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Дмитрівка внаслідок обстрілів пошкоджені три приватних будинки, магазин і автомобіль. Виникла пожежа але рятувальники швидко її загасили. Ніхто не постраждав.

Крім того, вночі 12 червня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною один дрон-камікадзе «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що вчора вночі над Миколаївської областю збили чотири «Шахеди».

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