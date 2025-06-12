Обстріли Миколаївщини: пошкоджені будинки, магазин і авто
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- Марія Хаміцевич
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8:10, 12 червня, 2025
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Учора, 11 червня, російська армія п’ять разів атакувала область дронами FPV і обстрілювала з артилерії Куцурубську громаду.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У селі Дмитрівка внаслідок обстрілів пошкоджені три приватних будинки, магазин і автомобіль. Виникла пожежа але рятувальники швидко її загасили. Ніхто не постраждав.
Крім того, вночі 12 червня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною один дрон-камікадзе «Shahed 131/136».
Нагадаємо, що вчора вночі над Миколаївської областю збили чотири «Шахеди».
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