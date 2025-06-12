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Росіяни вдарили по Одещині: згоріли склади, техніка і будинки

Наслідки після російських обстрілів Одещини 12 червня. Фото: ДСНСНаслідки після російських обстрілів Одещини 12 червня. Фото: ДСНС

Уночі 12 червня російські війська атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. У результаті загорілася масштабна пожежа, зруйновано склади з очеретом та обладнанням для його обробки.

За даними ДСНС України, вогонь знищив два комбайни і вантажівку. Пожежу швидко загасили, обійшлося без постраждалих.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що атака була спрямована на Ізмаїльський район, зокрема на Вилківську громаду. Попри активну роботу протиповітряної оборони, пошкоджена цивільна інфраструктура — підприємство із заготівлі очерету та кілька багатоквартирних будинків. Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків удару.

Наслідки після російських обстрілів Одещини 12 червня. Фото: ДСНСНаслідки після російських обстрілів Одещини 12 червня. Фото: ДСНС
Наслідки після російських обстрілів Одещини 12 червня. Фото: ДСНСНаслідки після російських обстрілів Одещини 12 червня. Фото: ДСНС
Наслідки після російських обстрілів Одещини 12 червня. Фото: ДСНСНаслідки після російських обстрілів Одещини 12 червня. Фото: ДСНС
Наслідки після російських обстрілів Одещини 12 червня. Фото: ДСНСНаслідки після російських обстрілів Одещини 12 червня. Фото: ДСНС
Наслідки після російських обстрілів Одещини 12 червня. Фото: ДСНСНаслідки після російських обстрілів Одещини 12 червня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, також російська армія атакувала і Миколаївську область. В одному із сіл внаслідок обстрілів пошкоджені три приватних будинки, магазин і автомобіль. Там теж виникла пожежа але рятувальники швидко її загасили. Ніхто не постраждав.

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