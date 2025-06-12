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Погрожували та били чоловіка: у Миколаєві іноземця та військового підозрюють у вимаганні грошей

У Миколаєві іноземця та військового підозрюють у вимаганні грошей. Фото: Спеціалізова прокуратура у сфері оборониУ Миколаєві іноземця та військового підозрюють у вимаганні грошей. Фото: Спеціалізова прокуратура у сфері оборони

У Миколаєві повідомили про підозру 43-річному іноземцю та заочно – 34-річному військовослужбовцю одного з військкоматів міста. Їх звинувачують у вимаганні великої суми грошей із погрозами та побиттям.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, у березні 2025 року чоловіки змовились, щоб виманити гроші в місцевого мешканця. Іноземець вимагав повернення неіснуючого боргу, погрожуючи вбивством. Постраждалий сприйняв погрози серйозно і двічі переказав гроші — загалом 41 тисячу 500 гривень.

Пізніше зловмисники почали вимагати ще й автомобіль. У червні, під наглядом правоохоронців, постраждалий передав їм 500 доларів. Під час зустрічі один з нападників вдарив чоловіка по голові, показав предмет, схожий на пістолет, і знову почав вимагати — ключі від авто та ще 3 тисячі 500 доларів.

6 червня потерпілий передав зазначену суму. Після цього іноземця затримали. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Військовий — у розшуку.

У Миколаєві іноземця та військового підозрюють у вимаганні грошей. Фото: Спеціалізова прокуратура у сфері оборониУ Миколаєві іноземця та військового підозрюють у вимаганні грошей. Фото: Спеціалізова прокуратура у сфері оборони

Нагадаємо, що на Миколаївщині викрили військових, які підозрюються у вимаганні грошей за повернення бійців до частини із СЗЧ. Одного з них затримали.

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