Росіяни атакували Очаків з FPV-дрона. Фото: AP/Efrem Lukatsky

Увечері 12 червня російські війська знову атакували Миколаївську область.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Близько 19:35 FPV-дрон влучив в акваторію Очакова, ніхто не постраждав.

Також у ніч на 13 червня сили протиповітряної оборони працювали над областю. Інформацію про результати бойової роботи повідомлять згодом.

Нагадаємо, 11 червня російська армія також атакувала Миколаївську область. В одному із сіл внаслідок обстрілів пошкоджені три приватних будинки, магазин і автомобіль.