Росіяни атакували Очаків з FPV-дрона
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- Марія Хаміцевич
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8:09, 13 червня, 2025
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Увечері 12 червня російські війська знову атакували Миколаївську область.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Близько 19:35 FPV-дрон влучив в акваторію Очакова, ніхто не постраждав.
Також у ніч на 13 червня сили протиповітряної оборони працювали над областю. Інформацію про результати бойової роботи повідомлять згодом.
Нагадаємо, 11 червня російська армія також атакувала Миколаївську область. В одному із сіл внаслідок обстрілів пошкоджені три приватних будинки, магазин і автомобіль.
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