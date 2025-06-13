  • пʼятниця

    13 червня, 2025

  • 18.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 червня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 18.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували Очаків з FPV-дрона

Росіяни атакували Очаків з FPV-дрона. Фото: AP/Efrem LukatskyРосіяни атакували Очаків з FPV-дрона. Фото: AP/Efrem Lukatsky

Увечері 12 червня російські війська знову атакували Миколаївську область.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Близько 19:35 FPV-дрон влучив в акваторію Очакова, ніхто не постраждав.

Також у ніч на 13 червня сили протиповітряної оборони працювали над областю. Інформацію про результати бойової роботи повідомлять згодом.

Нагадаємо, 11 червня російська армія також атакувала Миколаївську область. В одному із сіл внаслідок обстрілів пошкоджені три приватних будинки, магазин і автомобіль.

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині близько 53 тис. абонентів залишаються без світла
У травні в Україні загинули щонайменше 183 мирних жителі, ще 836 — постраждали
До України повернулися з полону морські піхотинці, які тримали оборону Маріуполя
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська агропідприємиця Сольська вийшла із СІЗО під заставу — суд дозволив їй спілкуватись із чоловіком

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутатам знову пропонують підтримати приєднання дитячої лікарні та пологового до «Дубків» у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Перші платні парковки з'явилися у центрі Миколаєва: як вони працюватимуть

Юлія Бойченко
новини

Афіша Миколаєва: добірка вистав, концертів і розваг

Марія Хаміцевич
новини

На Херсонщині близько 53 тис. абонентів залишаються без світла

Світлана Іванченко

Останні новини про: Війна в Україні

До України повернулися з полону морські піхотинці, які тримали оборону Маріуполя
У травні в Україні загинули щонайменше 183 мирних жителі, ще 836 — постраждали
На Херсонщині близько 53 тис. абонентів залишаються без світла

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Хліб може подорожчати на 20% до кінця року: пекарі пояснили причини