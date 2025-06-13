Сили ППО вночі збили вісім дронів над Миколаївщиною
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:14, 13 червня, 2025
-
У ніч на 13 червня сили протиповітряної оборони знищили вісім ударних безпілотників «Shahed 131/136» над Миколаївської областю.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Через падіння уламків у Баштанському районі загорілася суха трава на відкритій території поза межами населених пунктів. Пожежу оперативно загасили. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що ввечері 12 червня російські війська атакували FPV-дроном Очаків. Люди не постраждали.
Останні новини про: Війна в Україні