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Сили ППО вночі збили вісім дронів над Миколаївщиною

Уламки збитого безпілотника. Фото: unian.uaУламки збитого безпілотника. Фото: unian.ua

У ніч на 13 червня сили протиповітряної оборони знищили вісім ударних безпілотників «Shahed 131/136» над Миколаївської областю.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Через падіння уламків у Баштанському районі загорілася суха трава на відкритій території поза межами населених пунктів. Пожежу оперативно загасили. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що ввечері 12 червня російські війська атакували FPV-дроном Очаків. Люди не постраждали.

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