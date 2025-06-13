Сили ППО вночі збили вісім дронів над Миколаївщиною

Уламки збитого безпілотника. Фото: unian.ua

У ніч на 13 червня сили протиповітряної оборони знищили вісім ударних безпілотників «Shahed 131/136» над Миколаївської областю.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Через падіння уламків у Баштанському районі загорілася суха трава на відкритій території поза межами населених пунктів. Пожежу оперативно загасили. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що ввечері 12 червня російські війська атакували FPV-дроном Очаків. Люди не постраждали.