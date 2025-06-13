Привласнення аеропорту «Одеса»: учасники справи уклали угоду та компенсують ₴1 млрд

Одеський аеропорт. Архівне фото: odessa.online

У четвер, 12 червня, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості семи осіб, яких обвинувачували у справі про заволодіння майном міжнародного аеропорту «Одеса».

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Серед підозрюваних колишній мер Одеси Олексій Костусєв, бізнесмени Борис Кауфман та Алекс Борухович (відомий як Олександр Грановський), а також інші ексчиновники міськради. Їм інкримінували незаконне заволодіння майном аеропорту у 2011 році на суму понад 118 мільйонів гривень, а також системне отримання хабарів.

За умовами угоди, фігуранти повністю компенсують збитки міському бюджету: 150 мільйонів гривень грошових коштів, 2488 одиниць майна, а також понад 106 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Зазначається, що частину вже сплачено.

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Крім того, у державну власність конфісковано понад шість мільйонів гривень, 582 тисяч доларів, 6 тисяч євро та шість об’єктів елітної нерухомості, зокрема квартиру площею 700 квадратних метрів у центрі Одеси.

В прокуратурі зазначили, що загальна сума компенсацій і майна перевищує один мільярд гривень — це найбільша угода про визнання винуватості в історії українського правосуддя.

Обвинуваченим призначено покарання від семи до восьми років тюрми та штрафи на понад 400 мільйонів гривень, але, з огляду на співпрацю зі слідством, вони звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном. Частину злочинів покрито строками давності.

«Зважаючи на надання викривальних показань, засуджених звільнено від покарання із встановленням іспитового строку. За окремі злочини осіб звільнено від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2011 році влада Одеса вирішила передати у приватну власність 77,9% місцевого аеропорту маловідомій компанії.

Як повідомлялось, міністерство розвитку громад та територій України вивчає можливість залучення приватних компаній до управління аеропортами, зокрема й летовище «Одеса».