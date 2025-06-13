  • пʼятниця

    13 червня, 2025

  • 19.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 червня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 19.8° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Привласнення аеропорту «Одеса»: учасники справи уклали угоду та компенсують ₴1 млрд

Одеський аеропорт. Архівне фото: odessa.onlineОдеський аеропорт. Архівне фото: odessa.online

У четвер, 12 червня, Вищий антикорупційний суд  затвердив угоду про визнання винуватості семи осіб, яких обвинувачували у справі про заволодіння майном міжнародного аеропорту «Одеса». 

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Серед підозрюваних колишній мер Одеси Олексій Костусєв, бізнесмени Борис Кауфман та Алекс Борухович (відомий як Олександр Грановський), а також інші ексчиновники міськради. Їм інкримінували незаконне заволодіння майном аеропорту у 2011 році на суму понад 118 мільйонів гривень, а також системне отримання хабарів.

За умовами угоди, фігуранти повністю компенсують збитки міському бюджету: 150 мільйонів гривень грошових коштів, 2488 одиниць майна, а також понад 106 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Зазначається, що частину вже сплачено.

Реклама

Крім того, у державну власність конфісковано понад шість мільйонів гривень, 582 тисяч доларів, 6 тисяч євро та шість об’єктів елітної нерухомості, зокрема квартиру площею 700 квадратних метрів у центрі Одеси.

В прокуратурі зазначили, що загальна сума компенсацій і майна перевищує один мільярд гривень — це найбільша угода про визнання винуватості в історії українського правосуддя.

Обвинуваченим призначено покарання від семи до восьми років тюрми та штрафи на понад 400 мільйонів гривень, але, з огляду на співпрацю зі слідством, вони звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном. Частину злочинів покрито строками давності.

«Зважаючи на надання викривальних показань, засуджених звільнено від покарання із встановленням іспитового строку. За окремі злочини осіб звільнено від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2011 році влада Одеса вирішила передати у приватну власність 77,9% місцевого аеропорту маловідомій компанії. 

Як повідомлялось, міністерство розвитку громад та територій України вивчає можливість залучення приватних компаній до управління аеропортами, зокрема й летовище «Одеса».

Останні новини про: Одеса

Греція бачить Одесу ключовим вузлом нового транспортного коридору до ЄС
В Одесі чоловік під час перевірки документів напав з ножем на працівника ТЦК
В Одесі другий день ліквідовують аварію на водогоні — частина міста досі без води
Реклама

Читайте також:

новини

У Лісках відремонтували 19 будинків і облаштували двори — за підтримки Данії та UNOPS

Аліна Квітко
новини

Миколаївська агропідприємиця Сольська вийшла із СІЗО під заставу — суд дозволив їй спілкуватись із чоловіком

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутатам знову пропонують підтримати приєднання дитячої лікарні та пологового до «Дубків» у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Перші платні парковки з'явилися у центрі Миколаєва: як вони працюватимуть

Юлія Бойченко
новини

Афіша Миколаєва: добірка вистав, концертів і розваг

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Одеса

В Одесі другий день ліквідовують аварію на водогоні — частина міста досі без води
В Одесі чоловік під час перевірки документів напав з ножем на працівника ТЦК
Греція бачить Одесу ключовим вузлом нового транспортного коридору до ЄС

Миколаїв увійшов до п’ятірки міст України за кількістю поданих заяв у програмі «єВідновлення»

У Миколаєві діє заборона на купання в річках, але люди все одно йдуть на пляжі і бізнес облаштовує рятувальні пости

4 години тому

Новинському повідомили про підозру у несплаті ₴4,3 млрд податків

Головне сьогодні