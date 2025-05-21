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Аеропорт «Одеса» можуть віддати в приватне управління: у Мінрозвитку шукають інвесторів

Одеський аеропорт. Архівне фото: odessa.onlineОдеський аеропорт. Архівне фото: odessa.online

Міністерство розвитку громад та територій України вивчає можливість залучення приватних компаній до управління аеропортами, зокрема й летовище «Одеса».

Про це повідомили в Мінрозвитку.

За ініціативою міністерства Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) разом із Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) розпочали дослідження щодо ефективних моделей державно-приватного партнерства у сфері аеропортової інфраструктури.

Так, одним з об’єктів аналізу стане одеський аеропорт, а також летовища у Львові та Борисполі.

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Як пояснила заступниця міністра розвитку громад Марина Денисюк, попри призупинення авіасполучення, інфраструктура аеропортів потребує техпідтримки.

— Попри те, що війна триває і наразі авіасполучення з Україною призупинене, ми маємо зберегти інфраструктуру наших аеропортів у технічно справному стані, — зазначила Марина Денисюк.

У міністерстві вважають, що залучення приватних інвесторів дозволить зменшити навантаження на державний бюджет, особливо в умовах війни. Результати дослідження очікують у серпні цього року.

— Дослідження дасть поштовх для подальшого вивчення довгострокових механізмів приватного інвестування, включно з моделями на основі концесій, які можуть бути актуальними для етапу післявоєнного відновлення, — впевнена заступниця Мінрозвитку.

Раніше повідомлялось, що міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького може відновити свою роботу вже у квітні-травні 2025 року, якщо дозволить безпекова ситуація.

В той же час, на відновлення роботи Миколаївського аеропорту, зруйнованого ще на початку повномасштабного вторгнення, потрібно 13 мільйонів євро.

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