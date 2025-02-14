На відновлення знищеного аеропорту Миколаєва знадобиться €13 млн

Миколаївський міжнародний аеропорт після боїв. Фото: архів «МикВісті» квітень, 2022 рік

На відновлення роботи Миколаївського аеропорту, зруйнованого ще на початку повномасштабного вторгнення, потрібно 13 мільйонів євро.

Про це йдеться в Стратегії розвитку Миколаївської області до 2027 року, повідомляють «МикВісті».

Прямі влучання снарядів та ракет пошкодили важливі об’єкти аеропорту, серед яких аеровокзальний комплекс, світлосигнальне та радіотехнічне обладнання, перон і пожежне депо.

Технічний стан аеропорту наразі не дозволяє його нормальну експлуатацію, а численні ділянки потребують термінового відновлення.

Відповідно до складеного технічного звіту, сумарна вартість відновлення інфраструктури складає приблизно 13 мільйонів євро.

Нагадаємо, що 13 лютого, Миколаївська обласна рада внесла зміни до Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Миколаївський міжнародний аеропорт після боїв. Фото: архів «МикВісті» квітень, 2022 рік Миколаївський міжнародний аеропорт після боїв. Фото: архів «МикВісті» квітень, 2022 рік

Миколаївський міжнародний аеропорт після боїв. Фото: архів «МикВісті» квітень, 2022 рік Миколаївський міжнародний аеропорт після боїв. Фото: архів «МикВісті» квітень, 2022 рік

Як відомо, на початку березня 2022 року на території Миколаївського міжнародного аеропорту розгорнулися запеклі бої між Збройними силами України та російськими окупантами.

Українським захисникам вдалося відбити атаки ворога та не дати йому зайняти позиції у важливій стратегічній точці. Проте в результаті битви аеропорт зазнав руйнівних обстрілів з боку російських військ і фактично був знищений. Як виглядає Миколаївський міжнародний аеропорт після боїв дивіться у фоторепортажі «МикВісті».

У 2023 році Миколаївська облрада внесла у свою програму дій відновлення аеропорту. Відновлення підприємства передбачає забезпечення високого рівня безпеки польотів, регулярності рейсів та вдосконалення якості сервісу і культури обслуговування.

Зазначимо, що влітку 2020 року аеровокзал вперше за 13 років прийняв перший регулярний рейс із Києва. Щоб це могло статися, на ремонт терміналу та злітно-посадкової смуги гроші збирали з усієї області — виділили з обласного, районних міських та сільських бюджетів.

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Протягом кількох років миколаївці літали звідси до Туреччини, Єгипту, Києва. Буквально за місяць до початку повномасштабної війни, 23 січня, компанія «Мотор Січ» запустила регулярний рейс до Києва, а напередодні «Миколаївському міжнародному аеропорту» заздалегідь погодили включення до державної програми розвитку аеропортів на 2022 рік.

Директор непрацюючого аеропорту в Миколаєві за минулий рік отримав майже ₴700 тис. зарплати

За минулий 2023 рік Володимир Берко на посаді директора непрацюючого аеропорту заробив майже 700 тисяч гривень.

Згідно з декларацією, директор обласного комунального підприємства не має власного нерухомого або рухомого майна. З 1999 року Володимир Берко користується квартирою площею 51,1 квадратний метр у Миколаєві. Власниками квартири у декларації вказані Олена та Людмила Берко.

Володимир Берко також є членом автогаражного кооперативу «Сапель-4» у Миколаєві, де має право користування двома гаражами загальною площею 42 метри квадратних.

З 2008 року Володимир Берко користується автомобілем Chery Tiggo 2007 року випуску. Власницею транспортного засобу в декларації посадовця зазначена Олена Берко.

Грошових активів Володимир Берко не має. Також він отримав пенсію у розмірі 83 тисячі 810 гривень.