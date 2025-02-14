Депутати ухвалили Стратегію розвитку Миколаївської області до 2027 року

Миколаїв. Фото: Миколаївська ОДА

Миколаївська обласна рада внесла зміни до Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Відповідне рішення депутати ухвалили 13 лютого, під час засідання сесії Миколаївської обласної ради, пишуть «МикВісті».

Директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Корольов розповів, що оновлення стратегії стало необхідним після ухвалення державної Стратегії регіонального розвитку та змін у соціально-економічній ситуації.

До роботи над документом залучили представників місцевої влади, громад, депутатського корпусу, а також експертів проєкту USAID. Стратегію розробляли з урахуванням нинішніх реалій та потреби у швидкому відновленні інфраструктури.

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Оновлена Стратегія розвитку Миколаївської області включає чотири стратегічні цілі:

1. Стійкість, соціальна згуртованість і безпека

2. Стійке економічне зростання багатогалузевої економіки

3. Висока якість життя людини та ефективне багаторівневе врядування

4. Економіка на основі інноваційного та високотехнологічного розвитку.

Серед головних напрямків розвитку – створення транспортно-логістичного хабу, розвиток блакитної економіки та альтернативних джерел енергії, інноваційний агропромисловий сектор та підтримка промислових інновацій.

Раніше Євген Корольов зачитав глобальне бачення Миколаївщини на 2024-2027 роки — «Миколаївська область фронтир та твердиня українського півдня, регіон стійкості та соціальної згуртованості і безпеки, регіон зростаючої багатогалузевої високотехнологічної економіки на основі інновацій і стратегічний продовольчий регіон України, енергетичний та транспортний хаб».

За відповідне рішення проголосували 44 депутати.