Львівський аеропорт може відновити роботу наприкінці весни, — гендиректорка

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького може відновити свою роботу вже у квітні-травні 2025 року, якщо дозволить безпекова ситуація.

Про це в інтерв’ю виданню «Високий Замок» розповіла генеральна директорка аеропорту Тетяна Романовська.

За її словами, щонайменше 5-7 авіакомпаній вже готові повернутися до Львова після відкриття повітряного простору. Серед них Wizzair, Air Baltic, Turkish Airlines, Sky Up, Austrian Airlines, Lufthansa та LOT.

Вона також повідомила, що уряд розглядає можливість відкриття ще одного аеропорту на заході України — в Ужгороді.

«Ми б хотіли, щоб відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки та літо. Якщо це відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде надзвичайно добре», — зазначила Тетяна Романовська.

Нагадаємо, що угорська авіакомпанія Wizz Air планує відновити польоти в Україні протягом шести-восьми тижнів після припинення вогню.

Також авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів з України на тлі заяв президент США Дональда Трампа про завершення війни.