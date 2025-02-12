Авіакомпанія Wizz Air готова відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після припинення вогню

Угорська авіакомпанія Wizz Air планує відновити польоти в Україні після війни. Фото: Wizz Air

Угорська авіакомпанія Wizz Air планує відновити польоти в Україні протягом шести-восьми тижнів після припинення вогню.

Про це генеральний директор компанії Йозеф Вараді розповів виданню Reuters.

Мова йде про відновлення 30 маршрутів протягом шести-восьми тижнів після офіційного припинення вогню Росії. Йозеф Вараді зазначив, що Wizz Air має чіткий план щодо повернення на український ринок і розглядає можливість швидкого відновлення польотів.

За словами Йозефа Вараді, через пів року після закінчення війни авіакомпанія планує відновити роботу баз у Києві та Львові. Очікується, що пасажиропотік сягне 5 мільйонів місць на рік на 60 маршрутах.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Wizz Air займала 10,1% українського ринку авіаперевезень.

Нагадаємо, що Авіакомпанія Ryanair також розробляє план відновлення польотів з України на тлі заяв президент США Дональда Трампа про завершення війни.