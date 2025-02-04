Ryanair готує план відновлення польотів з України на тлі заяв Трампа про завершення війни

Наслідки російських обстрілів Миколаївського аеропорту. Архівне фото: «МикВісті»

Авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів з України на тлі заяв президент США Дональда Трампа про завершення війни.

Про це виконавчий директор авіакомпанії Майкл О’Лірі розповів газеті The Telegraph.

За його словами, компанія готує стратегію, яка дозволить відновити рейси вже через чотири-шість тижнів після припинення бойових дій.

«Я дуже сподіваюся, що це станеться цього року. Я думаю, що однією з речей, які Трамп може зробити, сподіваюся, буде якнайшвидше розв’язання питання незаконного вторгнення Росії в Україну», — зазначив він.

Реклама

За його словами, вони планують відкрити близько 24 маршрутів до Києва та Львова. Але це буде можливо лише після офіційного припинення бойових дій, і відповідних дозволів від Європейського агентства авіаційної безпеки.

Він також наголосив, що аеропорти Києва та Львова вже готові до роботи, але відновлення рейсів до Одеси може зайняти більше часу через пошкодження інфраструктури. А також додав, що деякі аеропорти на сході та півдні України зазнали критичних руйнувань. Наприклад, аеропорт у Херсоні, куди раніше літала компанія.

Слід зазначити, що Львівський міжнародний аеропорт вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури. Про це повідомила пресслужба аеропорту.

«Розроблено операційний документ евакуації пасажирів, проводимо постійні тренування процедур евакуації людей», — йдеться у повідомленні.

Раніше президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків «АОПА Україна» Геннадій Хазан заявив, що відновлення рейсів цивільної авіації у Львові під час воєнного стану може призвести до знищення аеропорту та загибелі людей.

Нагадаємо, що міністерство розвитку громад та територій України представило у Варшаві дорожню карту для відкриття українського повітряного простору під час воєнного стану.

Крім того, у Миколаївській обласній раді планують розпочати роботи з відновлення аеропорту, який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.