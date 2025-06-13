Новинському повідомили про підозру у несплаті ₴4,3 млрд податків

Вадим Новинський у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Підсанкційного бізнесмена та колишнього народного депутата від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського запідозрили в ухиленні від сплати податків на суму 4,3 мільярди гривень.

Про це повідомляють ДБР та Офіс генерального прокурора.

Хоча офіційно ім’я підозрюваного не називається, слідчі вказали на характерні біографічні дані та оприлюднили фото, де можна впізнати Новинського.

За даними слідства, після отримання українського громадянства у 2012 році, Новинський став податковим резидентом України. Водночас він не задекларував доходи, отримані за кордоном, порушивши вимоги законодавства.

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Зокрема, йдеться про понад 25 мільярдів гривень інвестиційного прибутку від продажу акцій іноземних компаній, зареєстрованих на Кіпрі. Внаслідок цього до державного бюджету не надійшли податки на суму більш як 4,3 мільярди гривень.

Підозра оголошена за статтею «ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах». Санкція, якої передбачають штраф від 255 до 425 тисяч гривень, обмеження права займати певні посади до трьох років, а також можливу конфіскацію майна.

Раніше Новинський вже отримав підозру у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що олігарх Вадим Новинський на початку повномасштабного вторгнення телефонував президенту України від імені російського лідера Володимир Путіна із закликом здати Україну.

У відповідь на це політик назвав заяву Зеленського «грубою брехнею» і відповів, що протягом війни не вів переговорів, бо не має на це відповідного мандату.