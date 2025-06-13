  • пʼятниця

    13 червня, 2025

  • 19.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 червня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 19.8° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Новинському повідомили про підозру у несплаті ₴4,3 млрд податків

Вадим Новинський у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Вадим Новинський у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Підсанкційного бізнесмена та колишнього народного депутата від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського запідозрили в ухиленні від сплати податків на суму 4,3 мільярди гривень.

Про це повідомляють ДБР та Офіс генерального прокурора.

Хоча офіційно ім’я підозрюваного не називається, слідчі вказали на характерні біографічні дані та оприлюднили фото, де можна впізнати Новинського.

За даними слідства, після отримання українського громадянства у 2012 році, Новинський став податковим резидентом України. Водночас він не задекларував доходи, отримані за кордоном, порушивши вимоги законодавства.

Реклама

Зокрема, йдеться про понад 25 мільярдів гривень інвестиційного прибутку від продажу акцій іноземних компаній, зареєстрованих на Кіпрі. Внаслідок цього до державного бюджету не надійшли податки на суму більш як 4,3 мільярди гривень.

Підозра оголошена за статтею «ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах». Санкція, якої передбачають штраф від 255 до 425 тисяч гривень, обмеження права займати певні посади до трьох років, а також можливу конфіскацію майна.

Раніше Новинський вже отримав підозру у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що олігарх Вадим Новинський на початку повномасштабного вторгнення телефонував президенту України від імені російського лідера Володимир Путіна із закликом здати Україну.

У відповідь на це політик назвав заяву Зеленського «грубою брехнею» і відповів, що протягом війни не вів переговорів, бо не має на це відповідного мандату.

Останні новини про: Підозра

Під будівлею суду у Миколаєві силовики вручили другу підозру власниці агробізнесу, яку тримають в СІЗО за несплату податків
На Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою у продажі гранат
Підозрюють у виготовленні вибухівки: на Одещині затримали жінку, яку пов'язують з підготовкою теракту біля військової частини
Реклама

Читайте також:

новини

У Лісках відремонтували 19 будинків і облаштували двори — за підтримки Данії та UNOPS

Аліна Квітко
новини

Миколаївська агропідприємиця Сольська вийшла із СІЗО під заставу — суд дозволив їй спілкуватись із чоловіком

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутатам знову пропонують підтримати приєднання дитячої лікарні та пологового до «Дубків» у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Перші платні парковки з'явилися у центрі Миколаєва: як вони працюватимуть

Юлія Бойченко
новини

Афіша Миколаєва: добірка вистав, концертів і розваг

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Підозра

Підозрюють у виготовленні вибухівки: на Одещині затримали жінку, яку пов'язують з підготовкою теракту біля військової частини
На Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою у продажі гранат
Під будівлею суду у Миколаєві силовики вручили другу підозру власниці агробізнесу, яку тримають в СІЗО за несплату податків

Миколаїв увійшов до п’ятірки міст України за кількістю поданих заяв у програмі «єВідновлення»

У Миколаєві діє заборона на купання в річках, але люди все одно йдуть на пляжі і бізнес облаштовує рятувальні пости

4 години тому

Головне сьогодні