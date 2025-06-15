Росіяни вдарили по Миколаївщині дронами: пошкоджено будинок
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
7:50, 15 червня, 2025
-
Минулої доби, 14 червня, російська армія двічі атакувала Куцурубську громаду Миколаївського району дронами FPV.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Внаслідок удару по селу Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Люди не постраждали.
У ніч на 15 червня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині збили чотири ударні безпілотники «Shahed 131/136».
Нагадаємо, що вночі 13 червня сили ППО знищили вісім безпілотників «Shahed 131/136» над Миколаївської областю.
Останні новини про: Війна в Україні