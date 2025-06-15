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Росіяни вдарили по Миколаївщині дронами: пошкоджено будинок

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву. Архівне фото «МикВісті»Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву. Архівне фото «МикВісті»

Минулої доби, 14 червня, російська армія двічі атакувала Куцурубську громаду Миколаївського району дронами FPV.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок удару по селу Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Люди не постраждали.

У ніч на 15 червня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині збили чотири ударні безпілотники «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що вночі 13 червня сили ППО знищили вісім безпілотників «Shahed 131/136» над Миколаївської областю.

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