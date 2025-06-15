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На Одещині п’яний водій врізався в дерево: загинув один із пасажирів

ДТП в Одеській області. Фото: НацполіціяДТП в Одеській області. Фото: Нацполіція

Вночі 15 червня на трасі в Куяльницькій громаді Подільського району Одещини сталася автомобільна аварія.

За інформацією Нацполіції Одещини, 18-річний водій BMW X5 не впорався з керуванням і врізався в дерево.

Внаслідок зіткнення загинув 17-річний пасажир. Ще двоє пасажирів 18 і 20 років отримали травми та були госпіталізовані. Медичне обстеження показало, що водій був під алкоголем.

Проти нього відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 КК України. Санкція передбачає до 10 років тюрми з позбавленням права керувати авто на такий самий строк.

Автомобіль конфіскували. Наразі вирішується питання щодо повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.

ДТП в Одеській області. Фото: НацполіціяДТП в Одеській області. Фото: Нацполіція
ДТП в Одеській області. Фото: НацполіціяДТП в Одеській області. Фото: Нацполіція
ДТП в Одеській області. Фото: НацполіціяДТП в Одеській області. Фото: Нацполіція
ДТП в Одеській області. Фото: НацполіціяДТП в Одеській області. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, нещодавно, вранці 12 червня у Миколаєві внаслідок ДТП загинула 58-річна жінка. Водій вантажного автомобіля рухаючись заднім ходом, наїхав на неї. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

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