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У Кривому Розі через крадіжку запчастин з водонагрівачів половина міста залишилася без гарячої води

У Кривому Розі через крадіжку запчастин з водонагрівачів половина міста залишилася без гарячої води. Фото: НацполіціяУ Кривому Розі через крадіжку запчастин з водонагрівачів половина міста залишилася без гарячої води. Фото: Нацполіція

У Кривому Розі викрили групу колишніх комунальників, які розібрали частини водонагрівачів і здали їх на металобрухт. Через це понад 250 тисяч мешканців міста, десятки підприємств і важливих установ залишилися без гарячої води.

Як повідомили в поліції та Офісі генпрокурора, організаторами схеми були двоє колишніх керівників державного теплопостачального підприємства. Вони залучили до справи ще вісьмох колишніх працівників.

Під виглядом «евакуації обладнання на зберігання через війну» зловмисники вивезли понад тисячу водонагрівачів на територію підприємства. Там вони вночі вирізали з них латунні трубки — це кольоровий метал, який можна вигідно продати.

Злодії здавали метал на металобази за готівку, не проводячи жодних офіційних документів. А щоб приховати крадіжку, заповнювали порожні водонагрівачі різними речами, навіть одягом, і повертали їх на місце, ніби все справне.

У Кривому Розі через крадіжку запчастин з водонагрівачів половина міста залишилася без гарячої води. Фото: НацполіціяУ Кривому Розі через крадіжку запчастин з водонагрівачів половина міста залишилася без гарячої води. Фото: Нацполіція
У Кривому Розі через крадіжку запчастин з водонагрівачів половина міста залишилася без гарячої води. Фото: НацполіціяУ Кривому Розі через крадіжку запчастин з водонагрівачів половина міста залишилася без гарячої води. Фото: Нацполіція
У Кривому Розі через крадіжку запчастин з водонагрівачів половина міста залишилася без гарячої води. Фото: НацполіціяУ Кривому Розі через крадіжку запчастин з водонагрівачів половина міста залишилася без гарячої води. Фото: Нацполіція

Поліція вже задокументувала понад 65 фактів такої діяльності. Загальні збитки оцінили майже в 30 мільйонів гривень.

Восьмеро учасників схеми, включно з організаторами, вже затримані. Ще двоє — за кордоном, їх планують оголосити в міжнародний розшук.

Усім десятьом фігурантам повідомили про підозру. Їм інкримінують участь у злочинній організації та розтрату державного майна в особливо великих розмірах під час війни. Порушникам загрожує до 13 років тюрми з конфіскацією майна. Слідство триває. Суд незабаром обиратиме їм запобіжні заходи.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» (КП «ПУВКГ») після підвищення тарифів у квітні 2025 року знову накопичує борги. Як з’ясувалося, навіть оновлені розцінки на воду не покривають реальних витрат.

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