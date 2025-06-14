У Первомайську водоканал знову в боргах: тариф не покриває витрат

Первомайськ з висоти пташиного польоту. Ілюстративне фото: Travels.in.ua

Комунальне підприємство «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» (КП «ПУВКГ») після підвищення тарифів у квітні 2025 року знову накопичує борги. Як з’ясувалося, навіть оновлені розцінки на воду не покривають реальних витрат.

Про це повідомляє місцеве видання «Гард.City».

Голова Первомайської міськради розпорядився створити нову робочу групу, яка має вивчити фінансовий стан підприємства та причини заборгованості. Групу очолив перший заступник міського голови Дмитро Малішевський. До 20 червня вона має підготувати висновки та пропозиції.

Розпорядження про створення нової робочої группи. Скриншот документу

Нагадаємо, у березні виконком затвердив тарифи: 56,23 гривні/кубометр за водопостачання та 36,18 гривні/кубометр за водовідведення. Але ці розрахунки базувалися на стовідсотковій оплаті від споживачів. Ціни були розраховані з урахуванням стовідсоткової сплати, тоді як фактичний рівень оплат становить близько 70–75%, що й призводить до фінансового дефіциту.

Після цього депутати Первомайської міської ради спробували скасувати рішення виконавчого комітету щодо підвищення вартості водопостачання, але їм не вистачило голосів.

Варто зазначити, що у місті вже ліквідувати два водоканали через борги. Спочатку з 2007 року працювало КП «Первомайський міський водоканал». У ЗМІ повідомляли про його мільйонні борги. Крім того, за інформацією міськради, гроші на ремонт систем водопостачання, технологічне оснащення підприємства, запровадження нових технологій не вкладали.

У 2018 році було проведено реформування цього підприємства та створено на його базі нове КП «Первомайськводоканал», яке було без боргових зобов’язань. В модернізацію нового підприємства вклали з бюджету міста більше 28 млн грн. Однак у квітні 2023 року стало відомо, що нове підприємство теж збиткове.

У 2023 році у Первомайську ліквідували і другий збитковий водоканал та створили нове комунальне підприємство зі статутним капіталом у 15 мільйонів гривень.