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Нові тарифи на воду у Первомайську: депутати не змогли скасувати підвищення

Первомайськ з висоти пташиного польоту. Ілюстративне фото: Travels.in.uaПервомайськ з висоти пташиного польоту. Ілюстративне фото: Travels.in.ua

Депутати Первомайської міської ради намагались скасувати рішення виконавчого комітету щодо підвищення вартості водопостачання, але їм не вистачило голосів.

Про це стало відомо на засіданні сесії Первомайської міської ради.

Зазначимо, що у березні виконком погодив підвищення вартості послуг комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». За рішенням тариф на воду зріс на 13,73 гривні (тобто, на 32,3%); на водовідведення — на 10,48 гривні (на 40,7%). Таким чином  послуги з централізованого водопостачання з 1 квітня становитимуть — 56,23 гривні, а з централізованого водовідведення — 36,18 гривні.

На сесії міськради депутат  від фракції «Українська стратегія Гройсмана» Євгеній Нотевський запропонував скасовувати рішення виконкому про збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення.

«Це суттєве підвищення в умовах воєнного стану та складної соціальної ситуації. Впевнений, що кожен із колег-депутатів за весь час до сесії відчув соціальну напругу серед суспільства. Чимала кількість жителів громади вважає, що ці тарифи затвердили саме депутати. Зокрема наша фракція отримала близько 100 звернень з обуреннями від жителів громади», — зазначив він.

Виступ директора КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» Вячеслава Григоренка. Скриншот з відеоВиступ директора КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» Вячеслава Григоренка. Скриншот з відео

Проте не всі депутати підтримали ідею скасування рішення виконкому. Дехто запропонував спочатку розглянути питання на комісіях та проаналізувати видатки та доходи водоканалу. Депутати почали по черзі виступати та висловлювати свою думку. У сесійній залі почалась бурхлива дискусія.

Директор КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» Вячеслав Григоренко зазначив, що в громаді останні роки почали ремонтувати потужності водоканалу, однак мережі по місту застарілі. За його словами обладнання водоканалу дуже енергозатратне, тому підприємство витрачає значні суми на електроенергію.

«Якщо ви скасуєте рішення (про підвищення тарифу, — прим.)  – це автоматично призведе до компенсації. У нас вже є прецедент на значну суму, достатньо солідну, хочуть відшкодування. Якщо ми підемо цим шляхом, то три-чотири місяці і водоканал зупиниться. Чому? Тому що у нас на сьогоднішній день заборгованість — приблизно 46 мільйонів гривень. Ми збираємо в місяць до 8 мільйонів, а витрачаємо, враховуючи нашу енергозатратність, 12 мільйонів гривень», — зазначив керівник водоканалу.

Врешті питання винесли на голосування депутатів. З них 9 — були «за» рішення про скасування підвищення тарифу, «проти» — 1, «не голосували» — 17. Тому голосів не вистачило і з квітня жителі громади платитимуть за воду за новими тарифами.

Результати голосування. Скриншот з відеоРезультати голосування. Скриншот з відео

Раніше повідомлялось, що у Первомайську цього року планують витратити 1,5 мільйона гривень на озеленення та догляд за міськими зеленими зонами.

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