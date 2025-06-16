9 водіїв в Україні позбавили прав за порушення військового обліку

Перевірка документів у водія. Фото: «Київ Вечірній»

Від початку року щонайменше дев’ятьох українських водіїв позбавили прав через порушення вимог військового обліку.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані судового пошуковика «Бабуся».

Більшість рішень у цих справах ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд у Житомирській області. Загалом у судах наразі розглядається ще 59 подібних справ.

Обмеження водійських прав. Інфографіка: Опендатабот

Усі відповідні судові рішення є повністю знеособленими. Зокрема, в них не вказуються імена сторін, що унеможливлює перевірку, чи стосується справа конкретної особи.

Крім того, з початку року в Єдиному державному реєстрі боржників відкрито понад 17 тисяч виконавчих проваджень, пов’язаних із порушенням правил військового обліку.

Раніше повідомлялось, що в Україні суд вперше за позовом ТЦК позбавив чоловіка водійських прав через порушення правил військового обліку.