9 водіїв в Україні позбавили прав за порушення військового обліку
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
15:56, 16 червня, 2025
-
Від початку року щонайменше дев’ятьох українських водіїв позбавили прав через порушення вимог військового обліку.
Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані судового пошуковика «Бабуся».
Більшість рішень у цих справах ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд у Житомирській області. Загалом у судах наразі розглядається ще 59 подібних справ.
Усі відповідні судові рішення є повністю знеособленими. Зокрема, в них не вказуються імена сторін, що унеможливлює перевірку, чи стосується справа конкретної особи.
Крім того, з початку року в Єдиному державному реєстрі боржників відкрито понад 17 тисяч виконавчих проваджень, пов’язаних із порушенням правил військового обліку.
Раніше повідомлялось, що в Україні суд вперше за позовом ТЦК позбавив чоловіка водійських прав через порушення правил військового обліку.
Останні новини про: Війна в Україні