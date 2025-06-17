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Несанкціоновані звалища й обробка землі біля річок: екологи виявили порушення у Бузькій громаді

Екологи знайшли порушення у Бузькій громаді. Фото: ДержекоінспекціяЕкологи знайшли порушення у Бузькій громаді. Фото: Держекоінспекція

У Бузькій громаді Вознесенського району екологи виявили низку порушень, які можуть призвести до погіршення стану довкілля та забруднення річок. 

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу за результатами планової перевірки.

Серед основних проблем — відсутність офіційних місць для вивезення відходів і, як наслідок, утворення стихійних сміттєзвалищ.

Також інспектори зафіксували, що на берегах Південного Бугу та Мертвоводу проводився сільськогосподарський обробіток, що заборонено законом.

Екологи знайшли порушення у Бузькій громаді. Фото: ДержекоінспекціяЕкологи знайшли порушення у Бузькій громаді. Фото: Держекоінспекція
Екологи знайшли порушення у Бузькій громаді. Фото: ДержекоінспекціяЕкологи знайшли порушення у Бузькій громаді. Фото: Держекоінспекція

За результатами перевірки сільському голові вручили припис із вимогою якнайшвидше усунути порушення.

Нагадаємо, що біля села Синюхин Брід, що на Миколаївщині, знайшли дев’ять звалищ, куди скидали залишки худоби. І все це поруч зі струмком, який впадає в річку Синюха.

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