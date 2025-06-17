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Нічна атака на Одесу: 13 постраждалих, під завалами шукають ще двох людей

Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНС

Вночі 17 червня російські війська атакували Одесу ударними дронами. Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки, будівлю інклюзивного центру, дитячий заклад, гаражі та кілька авто. У місті виникли пожежі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Станом на ранок відомо про 13 постраждалих. Усі вони ушпиталені. Рятувальні роботи тривають, на місці працюють екстрені служби.

За інформацією ДСНС, під завалами можуть залишатися люди. Перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харловв ефірі національного марафону новин повідомив, що йдеться щонайменше про двох людей. Однією з них може бути жінка близько 60 років, яка, ймовірно, не встигла евакуюватися під час тривоги. Також рятувальники шукають ще одну людину за іншою адресою. Її місцеперебування поки не встановлено. Рятувальні служби продовжують розбирати завали.

Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНС

Нагадаємо, також вночі 12 червня російські війська атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Тоді виникла масштабна пожежа, було зруйновано склади з очеретом та обладнанням для його обробки.

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