Масована атака на Київ: 14 загиблих, десятки поранених, тривають пошуки під завалами

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Укрінформ

У ніч на 17 червня Київ зазнав масштабної ракетної атаки з боку Росії. За попередніми даними, загинули щонайменше 14 людей, ще 55 дістали поранення.

Про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та мер Києва Віталій Кличко.

Внаслідок ударів зруйновано понад 40 квартир у багатоповерховому житловому будинку, обвалився один із під’їздів. На місці подій працюють рятувальники, ведуться пошукові роботи — під завалами можуть залишатися люди.

Усього в столиці постраждали 27 об’єктів у різних районах, зокрема житлові будинки, освітні установи та критична інфраструктура. Більшість поранених доставлені до лікарень. Рятувальники продовжують деблокувати людей з під’їздів, квартир і завалів.

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Укрінформ

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Також вночі 17 червня російські війська атакували і Одесу ударними дронами. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, будівлю інклюзивного центру, дитячий заклад, гаражі та кілька авто. Станом на ранок відомо про 13 постраждалих.