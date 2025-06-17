Російська атака на Київ: з-під завалів врятували людину, шукають ще пʼятьох
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- Марія Хаміцевич
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9:16, 17 червня, 2025
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У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки. Рятувальники дістали з-під завалів ще одну людину.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, щонайменше п’ятеро мешканців будинку вважаються зниклими безвісти — вони не виходять на зв’язок із рідними.
У ДСНС підкреслили, що роботи триватимуть, поки не буде впевненості, що всі люди в безпеці.
За офіційною інформацією, станом на 9:00 внаслідок російської атаки у Києві загинули 14 людей, ще 60 отримали поранення.
Нагадаємо, що в ніч на 17 червня Київ зазнав масштабної ракетної атаки з боку Росії. Внаслідок ударів зруйновано понад 40 квартир у багатоповерховому житловому будинку, обвалився один із під’їздів.
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