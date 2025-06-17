На Миколаївщині чоловік незаконно качав воду з Інгулу: екологи склали адмінпротокол
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- Світлана Іванченко
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19:50, 17 червня, 2025
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У Баштанському районі Миколаївської області чоловік без дозволів качав воду з річки Інгул мотопомпою. Екологи склали адмінпротокол.
У Державній екологічній інспекції повідомили, що такі дії є порушенням водного законодавства, адже вода належить до державної власності, і її використання потребує спеціального дозволу.
На порушника склали адміністративний протокол. Крім того, провели розрахунок шкоди, завданої державі через самовільне використання водних ресурсів.
Нагадаємо, у Бузькій громаді Вознесенського району екологи виявили низку порушень, які можуть призвести до погіршення стану довкілля та забруднення річок.
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