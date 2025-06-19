У Чехії викрили фейкову стоматологічну клініку: зуби видаляли за порадами з інтернету

Лікар-стоматолог. Ілюстративне фото: Getty images

У чеському місті Гавличкув-Брод поліція викрила «клініку» без ліцензії, де 22-річний чоловік разом із двома родичами займався стоматологією, керуючись інструкціями з інтернету.

За даними ВВС, протягом двох років вони «лікували» десятки пацієнтів і заробили понад 185 тисяч доларів.

За інформацією поліції, самозваний стоматолог видаляв зуби, проводив лікування кореневих каналів і застосовував анестезію, не маючи жодної фахової підготовки.

Зазначається, що йому допомагали 50-річна жінка, яка виконувала роль медсестри, та 44-річний чоловік, який виготовляв зубні протези.

Усіх трьох затримали на початку червня. Їм загрожує до восьми років тюрми за ведення незаконної медичної діяльності, відмивання коштів, крадіжки, спробу нападу та навіть торгівлю наркотиками. Наразі невідомо, чи подавав хтось із пацієнтів офіційні скарги.

Раніше повідомлялось, що у Києві 7-річний хлопчик помер на прийомі у стоматолога в приватній клініці.