Найбільший витік в історії: 16 млрд паролів від Apple, Google та Facebook злито

Фахівці кібервійськ України. Фото: armyinform.com.ua

Фахівці з кібербезпеки з Cybernews виявили витік даних. Понад 16 мільярдів унікальних облікових записів, з логінами та паролями, опинилися у відкритому доступі.

За даними Forbes, це — наймасштабніший витік паролів за всю історію інтернету.

«Це не просто витік — це повноцінний інструмент для масштабних кібератак. Із 16 мільярдів записів у злочинців є доступ до особистих даних, які можна використати для крадіжки акаунтів, шахрайства і цільових фішингових атак», — йдеться в публікації.

До злитих даних входять облікові записи з таких сервісів, як Apple, Google, Telegram, соцмережі Meta (Facebook, Instagram) та десятки інших платформ, включаючи VPN-сервіси, портали для розробників і навіть державні сайти.

Це 30 окремих наборів даних, які кіберексперти виявили від початку року. Кожен містить від десятків мільйонів до понад 3,5 мільярда записів. Більшість з них раніше не публікувалися, що робить витік особливо небезпечним, ці дані вже використовуються хакерами для атак.

У зв’язку з цим фахівці закликають користувачів вжити додаткових заходів безпеки: оновлювати свої паролі, не використовувати одну й ту ж комбінацію для різних сервісів, користуватися додатковими рівнями захисту. А найкраще — там, де можливо, переходити на нові технології автентифікації, що не залежать від звичайних паролів.

Раніше, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна щомісяця стикається з понад 100 тисячами кібератак.