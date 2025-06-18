Україна фіксує понад 100 тисяч кібератак щомісяця, — Федоров

Фахівці кібервійськ України. Фото: armyinform.com.ua

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна щомісяця стикається з понад 100 тисячами кібератак, але завдяки сучасним технологіям, зокрема штучному інтелекту, вдається оперативно реагувати на загрози.

Про це повідомляє видання NV.

За словами Федорова, майже на кожному робочому ноутбуці державних співробітників встановлено програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту.

— Майже у кожного нашого співробітника встановлено спеціальний софт на базі AI, який аналізує поведінку на ноутбуці. Якщо є аномалії — система миттєво реагує. Так ми вже виявили кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси», — зазначив Михайло Федоров.

Федоров наголосив, що тільки на державні ресурси щомісяця припадає понад 100 тисяч атак, тому швидкість реагування є критично важливою. Саме з цією метою Мінцифра домовилася з великим донором, який буде фінансувати тендери на кіберзахист, як для державного, так і для приватного сектору.

Раніше повідомлялось, що новим заступником начальника Миколаївської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації став В’ячеслав Базаренко.