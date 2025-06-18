  • середа

    18 червня, 2025

  • 25.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 18 червня , 2025 середа

  • Миколаїв • 25.4° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна фіксує понад 100 тисяч кібератак щомісяця, — Федоров

Фахівці кібервійськ України. Фото: armyinform.com.uaФахівці кібервійськ України. Фото: armyinform.com.ua

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна щомісяця стикається з понад 100 тисячами кібератак, але завдяки сучасним технологіям, зокрема штучному інтелекту, вдається оперативно реагувати на загрози.

Про це повідомляє видання NV.

За словами Федорова, майже на кожному робочому ноутбуці державних співробітників встановлено програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту. 

 — Майже у кожного нашого співробітника встановлено спеціальний софт на базі AI, який аналізує поведінку на ноутбуці. Якщо є аномалії — система миттєво реагує. Так ми вже виявили кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси», — зазначив Михайло Федоров.

Федоров наголосив, що тільки на державні ресурси щомісяця припадає понад 100 тисяч атак, тому швидкість реагування є критично важливою. Саме з цією метою Мінцифра домовилася з великим донором, який буде фінансувати тендери на кіберзахист, як для державного, так і для приватного сектору.

Раніше повідомлялось, що новим заступником начальника Миколаївської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації став В’ячеслав Базаренко.

Останні новини про: Війна в Україні

Кількість жертв від російського удару по Києву зросла до 28
В Одесі кілька будинків залишилися без світла та води після атаки РФ
Рятувальна операція в Києві завершена: 23 загиблих у Солом’янському районі
Реклама

Читайте також:

новини

Голова офісу Посольства Данії вважає, що Миколаїв має переорієнтувати суднобудування: «Катери або дрони»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Реставрація у Миколаєві: Декоративну ліпнину історичної будівлі пошкодили без дозволу на будівництво

Катерина Середа
новини

«Мауглі» в джунглях конференцій: як директор Миколаївського зоопарку пояснив поїздки за кордон на ₴600 тис.

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві демонтовані пам’ятники передадуть краєзнавчому музею

Аліна Квітко
новини

Міськрада Миколаєва планує розширити перелік майна для продажу з аукціону: туди додали ще 15 обʼєктів

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Рятувальна операція в Києві завершена: 23 загиблих у Солом’янському районі
В Одесі кілька будинків залишилися без світла та води після атаки РФ
Кількість жертв від російського удару по Києву зросла до 28

Голова офісу Посольства Данії вважає, що Миколаїв має переорієнтувати суднобудування

Реставрація у Миколаєві: Декоративну ліпнину історичної будівлі пошкодили без дозволу на будівництво

8 годин тому

Рятувальна операція в Києві завершена: 23 загиблих у Солом’янському районі

Головне сьогодні