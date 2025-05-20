У Миколаївській ОВА призначили нового заступника з цифровізації

Заступник начальника Миколаївської ОВА з цифровізації В’ячеслав Базаренко. Фото: Миколаївська ОВА

Новим заступником начальника Миколаївської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) став В’ячеслав Базаренко.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він відповідатиме за розробку трирічної програми цифровізації, запуск освітньої платформи «Мрія», розвиток мережі ЦНАПів, кібергігієни та впровадження понад 30 цифрових проєктів.

Зазначається, що Вʼячеслав Базаренко має понад 10 років досвіду в ІТ-сфері — від розробника до керівника цифрових трансформацій. Крім того, з 2021 року Вʼячеслав був позаштатним радником із цифровізації, а з 2024-го року він долучався до реалізації різних регіональних цифрових ініціатив.

Серед реалізованих ініціатив:

створено управління цифровізації;

запущено чатбот із грантами та консьєрж-сервіс для ветеранів;

доступ до цифрових послуг у ЦНАПах зріс до 207;

працює геоплатформа ArcGIS;

впроваджено 410 ліцензій е-документообігу;

51 громада — з цифровими лідерами;

24 громади — з системою безпеки CISCO Umbrella;

кіберлабораторія для молоді та держслужбовців;

проведено лекції з кібергігієни.

Нагадаємо, у територіальних громадах Миколаївської області запровадили нову посаду — цифрового лідера. Таке рішення ухвалили в грудні минулого року на регіональному конгресі. З того часу в громадах вже призначили 52 цифрових лідерів, з яких 22 активно співпрацюють з управлінням.