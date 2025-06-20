На Харківщині чоловік випав із вікна військкомату, намагаючись утекти

На Харківщині чоловік випав із вікна. Ілюстративне фото: Радіо Свобода

У ніч на 20 червня в одному з районних центрів комплектування Харківської області військовозобов’язаний чоловік випав із вікна третього поверху адміністративної будівлі, коли намагався втекти.

Як повідомили в обласному ТЦК та СП, внаслідок падіння чоловік отримав травми голови, ребер і кінцівок. Його доправили до лікарні.

За попередніми даними, працівники ТЦК не застосовували до нього жодних незаконних дій. Там стверджують, що інцидент стався через необережні дії самого чоловіка, який намагався уникнути проходження служби, ризикуючи власним життям.

Нагадаємо, що у Харкові поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка, який стрибнув з вікна районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та загинув.