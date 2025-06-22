Росіяни вдарили по тренувальному полігону на Миколаївщині — серед військових є загиблі. Фото: ілюстративне Facebook

Російська армія 22 червня атакувала ракетами тренувальний полігон однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ на Миколаївщині.

Про це повідомили в командуванні Сухопутних військ.

На момент удару на полігоні проходили заняття з військовослужбовцями. Усім пораненим надають кваліфіковану медичну допомогу.

— Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах. Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих військовослужбовців, – написали у відомстві.

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Для розслідування обставин створено спеціальну комісію, також працюють правоохоронні органи. У ЗСУ заявили, що вживаються додаткові заходи для посилення безпеки на полігонах.

Telegram-канал «Миколаївський Ваньок» повідомляє, що внаслідок удару загинули щонайменше троє людей. За його словами, атаку коригували з дрона, який завис над полігоном приблизно на 20 хвилин.

— Це у нас в області по полігону вдарили, били під коригування зверху. На зараз 3 – 200, — йдеться в повідомленні.

Офіційна кількість жертв поки не оприлюднена.

Нагадаємо, що внаслідок чергового обстрілу з боку росіян 22 червня, в Очакові пошкоджено житлові будинки.