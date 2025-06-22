ООН: У 2024 році зафіксовано рекордне насильство над дітьми в зонах конфліктів. Фото: АрміяІнформ

У 2024 році в зонах збройних конфліктів зафіксували понад 40 тисяч порушень прав дитини — це найвищий показник за всю історію спостережень, які ООН веде з 1996 року.

Про це йдеться в щорічному звіті Ради Безпеки ООН, повідомляє УП.

Майже 22 500 дітей минулого року були вбиті, поранені, завербовані до участі у війнах або не отримали необхідної гуманітарної допомоги. Це на 25% більше, ніж у 2023 році.

Окремо дослідники зазначили понад 5 тисяч порушень, які сталися в попередні роки, але були підтверджені лише торік. Зокрема, задокументовано 22 випадки використання ізраїльськими військовими дітей із Сектору Гази як живого щита.

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У 2024 році на 44% зросла кількість атак на школи. Україна опинилася серед країн, де навчальні заклади та лікарні найчастіше ставали мішенями.

— Це має стати тривожним сигналом. Ми на межі неповернення. Дітей, які зростають у війні, позбавляють дитинства. Міжнародне право ігнорується, попри те, що воно чітко визначає: дитина — це кожен, хто не досяг 18 років, — заявила спеціальна представниця Генсека ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинія Гамба.

Крім того, на 35% зросла кількість випадків сексуального насильства над дітьми. Найбільше — на Гаїті: 406 випадків зґвалтування і 160 групових. У Нігерії зафіксували 419 таких злочинів, у Конго — 358, у Сомалі — 267.

— Сексуальне насильство щодо дітей у конфліктах – злочин, який колись траплявся в тіні, але зараз його все частіше використовують як відкриту тактику війни. Ніхто не має терпіти біль і приниження зґвалтування, сексуальної експлуатації та насильство, особливо прикро, коли такої жорстокості зазнає дитина, – вважає генеральна директорка організації Save the Children International Інгер Ашинг.

В ООН відзначили, що у 2024 році зросла кількість дітей, які зазнали кількох порушень, особливо у випадках поєднання викрадення, вербування та сексуального насильства.

— Нормалізація цього рівня насильства щодо дітей означає прийняття того, що наша колективна людяність руйнується. Рівень тривоги безпрецедентний. Уряди повинні негайно діяти, щоб змінити ситуацію з горем, травмами та втратами, які несуть діти, – сказала генеральна директорка організації War Child UK Гелен Паттінсон.

Нагадаємо, що у травні внаслідок атак Росії в Україні загинули щонайменше 183 цивільних, ще 836 дістали поранення. Основну загрозу становили далекобійні ракети та дрони-камікадзе.