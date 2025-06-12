У травні в Україні загинули щонайменше 183 мирних жителі, ще 836 — постраждали
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- Даріна Мельничук
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20:13, 12 червня, 2025
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У травні внаслідок атак Росії в Україні загинули щонайменше 183 цивільних, ще 836 дістали поранення. Основну загрозу становили далекобійні ракети та дрони-камікадзе.
Про це йдеться у звіті Організації Об'єднаних Націй.
У прифронтових районах більшість жертв спричинили дрони ближнього радіуса дії з високоточною навігацією. Зафіксовано, що 97% усіх жертв — на територіях, підконтрольних уряду України. Кількість загиблих у травні залишалася високою після різкого зростання у квітні.
Очільниця моніторингової місії ООН в Україні Даніель Белл зазначила, що 2025 рік став значно більш руйнівним для цивільного населення, ніж попередній.
У звіті також вказано, що з початку червня обстріли з використанням далекобійної зброї лише посилилися. За інформацією української влади, з 6 червня російські війська випустили понад 1500 таких боєприпасів.
Унаслідок влучань або падіння уламків після перехоплень загинули щонайменше 19 людей, ще 205 — поранені. Найбільше постраждали Харків, Київ, Одеса та інші міста, розташовані далеко від лінії фронту.
«Багатогодинні нічні атаки із сотнями боєприпасів сіють страх серед родин, які змушені проводити ночі в укриттях, прислухаючись до звуків дронів у небі. За таких темпів і масштабів ескалації подальші жертви серед цивільного населення неминучі», — наголосила Даніель Белл.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення на Миколаївщині постраждали 118 дітей. Загалом в Україні війна завдала шкоди 2390 дітям.
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