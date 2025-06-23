Росія атакувала Київ: відомо про шістьох загиблих та десятки поранених
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- Альона Коханчук
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9:27, 23 червня, 2025
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Внаслідок нічного обстрілу Києва загинули щонайменше 6 людей, ще 19 отримали поранення.
Про це повідомили ДСНС, та мер міста Віталій Кличко.
Ворог вдарив по кількох районах столиці: Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому.
Станом на ранок кількість загиблих зросла до 6 людей.
На місцях трагедій працюють понад 400 рятувальників. Розбір завалів триває, дані оновлюються.
Нагадаємо, що російські війська під час вчорашньої атаки 22 червня випустили по місту Очаків три авіаційні ракети Х-59/69.
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