Росія атакувала Київ: відомо про шістьох загиблих та десятки поранених

Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС

Внаслідок нічного обстрілу Києва загинули щонайменше 6 людей, ще 19 отримали поранення.

Про це повідомили ДСНС, та мер міста Віталій Кличко.

Ворог вдарив по кількох районах столиці: Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому.

Станом на ранок кількість загиблих зросла до 6 людей.

На місцях трагедій працюють понад 400 рятувальників. Розбір завалів триває, дані оновлюються.

Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що російські війська під час вчорашньої атаки 22 червня випустили по місту Очаків три авіаційні ракети Х-59/69.