Під час обстрілу Києва пошкоджено квартиру музиканта Тараса Тополі
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- Альона Коханчук
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10:00, 23 червня, 2025
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Під час нічного обстрілу столиці від вибухової хвилі постраждала квартира фронтмена гурту «Антитіла» Тараса Тополі. Артист повідомив, що всередині помешкання серйозні руйнування.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Попри руйнування обійшлося без постраждалих.
«Так склалися обставини, Творець вберіг. На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч», — написав він.
Нагадаємо, що внаслідок нічного обстрілу Києва загинули щонайменше 6 людей, ще 19 отримали поранення. Ворог вдарив по кількох районах столиці: Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому.
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