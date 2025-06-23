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Під час обстрілу Києва пошкоджено квартиру музиканта Тараса Тополі

Під час обстрілу Києва пошкоджено квартиру музиканта Тараса Тополі. Фото: особиста Facebook-сторінка співакаПід час обстрілу Києва пошкоджено квартиру музиканта Тараса Тополі. Фото: особиста Facebook-сторінка співака

Під час нічного обстрілу столиці від вибухової хвилі постраждала квартира фронтмена гурту «Антитіла» Тараса Тополі. Артист повідомив, що всередині помешкання серйозні руйнування.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Попри руйнування обійшлося без постраждалих.

«Так склалися обставини, Творець вберіг. На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч», — написав він.

Під час обстрілу Києва пошкоджено квартиру музиканта Тараса Тополі. Фото: особиста Facebook-сторінка співакаПід час обстрілу Києва пошкоджено квартиру музиканта Тараса Тополі. Фото: особиста Facebook-сторінка співака

Нагадаємо, що внаслідок нічного обстрілу Києва загинули щонайменше 6 людей, ще 19 отримали поранення. Ворог вдарив по кількох районах столиці: Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому.

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