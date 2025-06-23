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У Баштанці автомобіль перекинувся на дах: водій постраждав

Ілюстраційне фото: НацполіціяНа Миколаївщині автомобіль перекинувся на дах. Ілюстраційне фото: Нацполіція

У місті Баштанка Миколаївської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Toyota Avensis. Внаслідок аварії травмувався водій.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

За попередніми даними, 22 червня близько опівночі 52-річний водій не впорався з керуванням, автівка з’їхала з дороги та перекинулася на дах.

Рятувальники деблокували постраждалого з автомобіля за допомогою спецінструменту та передали його бригаді швидкої медичної допомоги. Від госпіталізації чоловік відмовився.

На місці працювали чотири співробітники ДСНС і спеціалізований автомобіль. Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, вночі 15 червня на трасі в Куяльницькій громаді Подільського району Одещини сталася автомобільна аварія. Внаслідок зіткнення загинув 17-річний пасажир.

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