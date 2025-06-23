РФ балістикою атакувала школу на Одещині: загинули 2 людини

Наслідки РФ атак по Одещині. Фото: Одеська ОВА

У понеділок, 23 червня, російські війська вдарили балістичними ракетами по місту Білгород-Дністровський на Одещині. Наразі відомо, що загинули дві людини, 12 поранених.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами пошкоджений навчальний заклад, під завалами можуть бути вчителі та працівники.

— Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди — дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було. Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже ідуть, — заявив голова ОВА Олег Кіпер.

О 15:48 Олег Кіпер повідомив, що через атаку загинуло двоє людей, 12 були поранені.

— Наразі також відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані. Інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога, — повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, російські війська під час вчорашньої атаки 22 червня випустили по Очакову дві авіаційні ракети Х-59/69.