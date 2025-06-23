НАБУ повідомило про підозру віцепрем'єру Чернишову у справі про корупцію

Олексій Чернишов. Фото: Facebook

Віцепремʼєр-міністру Україну Олексію Чернишову повідомили про підозру. За версією НАБУ, він зловживав службовим становищем і отримав неправомірну вигоду — знижку на квартири на суму 14,5 мільйона гривень.

Про це у понеділок, 23 червня, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

НАБУ не називає імені Чернишова, але з деталей справи зрозуміло, що мова йде саме про нього.

За інформацією слідства, Чернишову інкримінують зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Він став уже шостим фігурантом у цій корупційній справі.

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Розслідування встановило, що один зі столичних забудовників розробив схему для незаконного отримання земельної ділянки у Києві під житлову забудову. У реалізації цієї схеми забудовнику, за версією НАБУ, сприяв Чернишов разом із іншими посадовцями, забезпечивши підписання вигідних інвестиційних договорів.

За умовами договорів, забудовник мав передати частину квартир державі. Однак завдяки штучному заниженню вартості землі та будівель майже в п’ять разів, ця частка суттєво зменшилась. У результаті держава могла втратити близько одного мільярда гривень.

В обмін на сприяння, чиновники отримали «винагороду» у вигляді знижок на квартири в готових житлових комплексах. Зокрема, Чернишов, за версією слідства, отримав знижку понад 14,5 мільйонів гривень.

Сам Чернишов повідомив, що мав понад двогодинний діалог із детективами. За його словами, розмова була конструктивною. Він подякував за коректне ставлення, зазначивши, що готовий до повної співпраці.

— Мав конструктивний діалог з детективами НАБУ, який тривав більше 2 годин. Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині. Ознайомлююся з усіма наданими документами, — написав Олексій Чернишов.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що не планує змінювати прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та прокоментував ситуацію довкола віцепрем’єра Олексія Чернишова, який наразі перебуває за кордоном.