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«Якби я вирішив міняти прем’єра — сказав би йому, а не журналістам»: Зеленський прокоментував ситуацію навколо уряду

Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами. Фото: Офіс президентаВолодимир Зеленський на зустрічі з журналістами. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що не планує змінювати прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та прокоментував ситуацію довкола віцепрем’єра Олексія Чернишова, який наразі перебуває за кордоном.

Про це глава держави розповів, відповідаючи на питання журналістів.

Зокрема, він зазначив, що не планує відставку прем'єр-міністра. 

— Якщо б я вирішив 100% міняти прем'єр-міністра, я б передусім сказав йому раніше, ніж журналістам. Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було, — заявив президент.

Окремо він прокоментував появу інформації в медіа щодо перебування віцепрем’єр-міністра з питань національної єдності Олексія Чернишова за кордоном на тлі корупційного скандалу в Мінрегіоні. Раніше у пресслужбі урядовця повідомили, що він перебуває у плановому відрядженні.

За словами Зеленського, Чернишов виконує два ключові завдання та має повернутися з відрядження. 

— У нього два завдання було від мене, від уряду, від усіх нас: перше — це відкривати хаби в різних країнах, а друге — множинне громадянство. Наскільки я розумію, він ці дві речі робить. Відрядження закінчиться, повинен повернутися, — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Руслан Кравченко офіційно став генеральним прокурором України. В суботу, 21 червня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про його призначення.

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