Руслан Кравченко офіційно став генеральним прокурором України: Зеленський підписав указ

Руслан Кравченко. Фото: Руслан Кравченко / Facebook

Руслан Кравченко офіційно став генеральним прокурором України. В суботу, 21 червня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про його призначення.

Про це свідчить відповідний документ на сайті Офісу Президента.

«Призначити Кравченка Руслана Андрійовича Генеральним прокурором», — йдеться в указі.

Скриншот з сайту Офісу Президента

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала кандидатуру Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора. За відповідне рішення проголосували 273 народні депутати. Тепер указ про призначення має підписати президент України.

Раніше, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання щодо надання згоди на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Що відомо про Руслана Кравченка

Руслан Кравченко, 35-річний уродженець Сєвєродонецька Луганської області. Освіту здобув у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна та Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого. Має звання лейтенанта юстиції.

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Свою кар'єру розпочав у 2012 році як слідчий прокуратури з нагляду в Севастополі. У 2014 році брав участь в Антитерористичній операції на сході України як військовий прокурор. Має статус учасника бойових дій. У 2020 році звільнений зі служби в запас.

У 2015–2017 роках працював у Головній військовій прокуратурі, згодом був заступником військового прокурора Центрального регіону (2019–2020). У 2021–2023 роках очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області, де, зокрема, вів справу проти експрезидента-втікача Віктора Януковича.

З 10 квітня 2023 року Кравченко обіймав посаду голови Київської обласної державної адміністрації. У грудні 2024 року його призначили керівником Державної податкової служби України.

Також Кравченко був учасником конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, проте, за інформацією Центру протидії корупції, не пройшов співбесіду з доброчесності. У ЦПК зазначають, що до цього він не займав посад, де призначення відбувалося через відкритий конкурс за участі незалежних комісій.

Нагадаємо, попередній генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку у жовтні 2024 року. Це сталося на тлі розслідувань про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.