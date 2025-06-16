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Зеленський вніс до Ради кандидатуру генпрокурора

Руслан Кравченко. Фото: Медіацентр УкраїнаРуслан Кравченко. Фото: Медіацентр Україна

Президент України Володимир Зеленський передав до Верховної Ради подання щодо надання згоди на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Верховна Рада розгляне це питання на одному з найближчих пленарних засідань.

За даними «Чесно», Руслан Кравченко з 2024 року очолює Державну податкову службу. Раніше, у 2023–2024 роках, він обіймав посаду голови Київської обласної військової адміністрації.

У 2012–2014 роках Кравченко працював у Севастопольській прокуратурі, після чого служив у зоні АТО. Має статус учасника бойових дій. Також обіймав посади у військовій прокуратурі, зокрема був одним з прокурорів у справі про державну зраду Віктора Януковича. У 2023 році претендував на посаду директора НАБУ, а з квітня того ж року очолював Київську ОВА за призначенням президента.

Нагадаємо, що генеральний прокурор України Андрій Костін заявив про звільнення з посади через скандали про отриманням інвалідності прокурорами.

 

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