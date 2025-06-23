Колаборанта Зубкова, який вивіз тварин з Херсону, пошматував власний лев

Олег Зубков та лев. Фото: Facebook

У тимчасово окупованому Криму власника сафарі-парку «Тайган», колаборанта Олега Зубкова поранив один із його левів. Зубков перебуває у реанімації, його готуються транспортувати до Сімферополя для операції.

Про це повідомляють «Крим. Реалії» з посиланням на місцеві джерела.

Інцидент стався 22 червня, коли Зубков, за звичкою, зайшов на територію левів у зоопарку «Тайган», щоб погодувати тварин. Під час годування один із левів раптово напав і серйозно травмував чоловіка, зокрема в ділянці шиї.

Зубкова терміново доставили до лікарні у Білогірську, де він потрапив до реанімації у важкому стані. Його підготовлюють до транспортування в лікарню імені Семашка в Сімферополі, оскільки місцева лікарня не має необхідних умов для проведення операції.

Факт нападу підтвердило підконтрольне окупаційній адміністрації так зване «міністерство охорони здоров’я Криму». Також повідомляється, що так звана «прокуратура» півострова розпочала перевірку обставин інциденту.

Нагадаємо, Олег Зубков — власник кількох зоопарків у Криму, який після окупації півострова у 2014 році активно співпрацює з російською владою. У листопаді 2022 року він фігурував у відеоматеріалах про незаконне вивезення тварин із зоопарку Херсона після його захоплення російськими військами. Частина левів, що нині утримуються в «Тайгані», також, за повідомленнями місцевих ЗМІ, була вивезена з тимчасово окупованого Маріуполя.

Нагадаємо, що Олег Зубков заявляв, що тварин, яких вивезли з Херсону, обовʼязково повернуть до українського обласного центру.