Директор парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка», крымский бизнесмен Олег Зубков заявил, что животных, вывезенных из Херсона, обязательно вернут в украинский областной центр. И енотов тоже.

Об этом пишет «Крым.Реалии».

Он говорит, что не похищал животных, а, напротив, пытался спасти их. Свои действия Олег Зубков называет «временным содержанием херсонских любимцев».

— Я верну их сразу, как только Херсонские власти дадут команду, что может их принять. Еще три павлина, еще два фазана, цесарки, две волчицы, лама и иша Даша, — перечислил Олег Зубков, добавив, что намерен вернуть животных «в полном составе».

Судьба енота из Херсонского зоопарка заинтересовала многих пользователей сети после сообщения российской пропагандистки Анны Долгаревой, которая щеголяла, что, убегая из Херсона, ее товарищ успел украсть енота.

Напомним, российские оккупанты похитили из Херсонского зоопарка большинство животных — от ламы и волка до осла и белок.